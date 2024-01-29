نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد على مسرح الدانة في دولة البحرين يوم الجمعة الموافق 26 إبريل المقبل، ومن المقرر أن يغنى الهضبة خلال الحفل عدد من أبرز وأشهر أغانيه المتنوعة ما بين القديم والحديث خاصة ألبومه الجديد مكانك الذي يحقق أرقام مشاهدات عالية عبر منصة أنغامي منذ طرحه بالشهر الماضي.

تذاكر حفل عمرو دياب في البحرين

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر خلال الساعات الماضية، والتي جاءت بـ 2،543 جنيه للفرد، وبـ 253،922 جنيه للجناح الذي يتسع لـ 10 أفراد، أما الجناح الذي يتسع لـ 12 فرد فجاء سعر تذكرته بـ 304،706 جنيه، وأخيرًا 355،491 للجناح الذي يتسع لـ 14 فرد.

الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب تروج لحفل البحرين

وروجت الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب لحفل البحرين عبر إنستجرام منذ ساعات، بفيديو احتوى على لقطات من حفلات الهضبة السابقة مصحوبًا بعدد من أغانيه الجديدة منها يا قمر والكلام ليك، وكُتب: تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب في البحرين متاحة الآن.. مسرح الدانة يوم 26 إبريل.

عمرو دياب يتصدر التريند بعد ظهوره المبهر في ختام حفل جوي أوورد

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع إكس وذلك بعد ظهوره المبهر في ختام حفل جوي أوورد الذي أقيم أمس بالرياض، وفي مفاجأة غير متوقعة ظهر الهضبة ليحيي ختام الحفل الكبير على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الحضور، وحيا عمرو الحضور والقائمين على الحفل ليكون حسن الختام لليلة شهدت تكريم عدد كبير من الرموز والنجوم في الوطن العربي والعالم.

أحدث أعمال عمرو دياب

يذكر أن الهضبة طرح منذ فترة قصيرة ألبوم مكانك، الذي ويحتوي على 12 أغنية هي مكانك والمعنويات مرتفعة وبيوحشنا ويا قمر وما بتغيبش ولوحدنا والكلام ليك ومعرفش حد بالاسم ده وواخدين راحتهم وظبط مودها وسلامك وصلي، وكعادته تصدر الهضبة تريندات السوشيال ميديا ومحرك البحث جوجل، بمجرد طرح أغاني الألبوم واحدة تلو الأخرى، تصدرت كلمات أغنية يا قمر تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية، وكان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.