نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوايلي مع ليلى مراد في أغنية رحلة 404 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع تصدر فيلم رحلة 404 التريند خلال الأيام القليلة الماضية منذ طرحه بدور العرض المصرية، انتشرت العديد من التساؤلات حول الأغنية التي صاحبت تتر النهاية، والتي جمعت بين صوت ليلى مراد أغنيتها الشهيرة "يا رايحين للنبي" والتي قدمتها عام 1953.

وهي من ألحان رياض السنباطي وأبو السعود الإبياري، وإحدى قصائد رابعة العدوية الصوفية الشهيرة "راحتي يا أخوتي في خلوتي"، حتى طرحتها الشركة المنتجة للفيلم اليوم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

فكرة تقديم شكل جديد لـ أغنية يا رايحين للنبي:

وتعود فكرة إستخدام أغنية "يا رايحين للنبي" للمخرج هاني خليفة والكاتب محمد رجاء خاصة وإنها متماشية مع الأحداث الأخيرة من الفيلم، ثم تم التواصل مع كريم جابر الوايلي لتقديم رؤية جديدة لها ودمجها مع قصيدة "راحتي يا أخوتي في خلوتي" لرابعة العدوية، فتحمس على الفور لتقديمها بطريقة توزيع مختلفة محافظا على تواجد صوت النجمة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.

ثم دمجه مع صوت ندي عباس والتي قامت بغناء الأشعار في تجربة موسيقية مختلفة، وتم تنفيذها في وقت قياسي، موسيقي وتوزيع: الوايلي من إنتاج ستوديو "ورست" بالتعاون مع فيلم كلينك لفيلم الرحلة 404.

وعلى الجانب الآخر تمكن الفيلم من تحقيق أكثر من 6 مليون جنيه منذ بداية عرض، بالإضافة إلى الإشادة النقدية والجماهيرية،

تفاصيل فيلم "رحلة 404":

ويذكر أن فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فرا،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولا جونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.

ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، وأشاد به عدد كبير من النقاد والفنانيين، وينافس الفيلم في شباك التذاكر بشكل كبير ومؤثر.