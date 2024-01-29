أحمد شرف: شرف كبير الوقوف أمام الرئيس السيسي والفضل لخالد جلال

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان الشاب أحمد شرف، أن الوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرف كبير له، مضيفًا أن المخرج خالد جلال هو من دعمه في تلك الخطوة قائلا:" صاحب الفضل علي".

أحمد شرف: خالد جلال اعطني فرصتي



وتابع "شـــرف" قائلًا:" أعتاد الأستاذ خالد جلال أن يعطي لي فرص مهمة، حيث يعتبرني أحد أبنائة، وأنا سعيد بخطوة غناء أغنية من الحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة".

نبذة عن أحمد شرف

ويذكر أن أحمد شرف هو مطرب وملحن ومغني في دار الأوبرا المصرية، وهو شاب خريج أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم غناء، بالإضافة إلى أنه طالب من طلاب الدفعة الحالية من مركز الإبداع الفني.

من هو خالد جلال؟

ولد خالد جلال في 3 نوفمبر 1963 بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة، انشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه،حصل خالد على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير الفنان فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرا الإشراف علي مركز الإبداع.