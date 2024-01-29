نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة جلال عن ابتعادها عن الساحة: الحب عطلني وعشان أرجع لازم أحارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت الفنانة منة جلال عن الصعوبات التي واجهتها في الوسط الفني بالفترة الأخيرة، حيث أشارت إلى أن الوسط أصبح سلبيا والعمل فيه يحتاج لحروب حتى تجد لنفسها فرصة عمل، لكن رغم تلك الصعوبات إلا أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ساعد على عودة الكثير من النجوم للوسط، ومشاركتهم من جديد في أعمال فنية، بعد أن أبتعدوا عن الساحة.

وقالت منة جلال من خلال برنامج "ضبه ومفتاح" الذي تقدمه الإعلامية تينا نصر: الوسط الفني بالنسبالي وسط سلبي جدًا لازم أحارب علشان أشتغل فيه أو أعمل مسلسل أو أشارك في أي عمل فني.

وتطرقت منة جلال في الحديث عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، في الفترة الأخيرة، إذ قالت: يمكن دي غلطتي لأني بقى عندي أولويات وطفل وبقيت مسخرة حياتي كلها لابني، والجواز والحب عطلني لأنك بتفضلي دا عن الشغل.

كما وجهت منة جلال رسالة شكر للدكتور أشرف زكي قائلة: بشكر دكتور أشرف ونقابة المهن التمثيلية لأنه رجع ناس وفنانين كتير يشتغلوا ومنحهم فرص كبيرة ورجع لهم الثقة بنفسهم.

يشار إلى أن برنامج “ضبه ومفتاح " من تقديم الإعلامية تينا نصر، ويذاع على شاشة قناة هي يومي الجمعة والسبت، وتستضيف فيه الإعلامية عددًا من نجوم الفن والاطباء النفسيين ويناقش تأثير الخريطة الفلكية على الإنسان.

