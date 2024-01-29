انت الأن تتابع خبر فيلم شمس الزناتي الجزء الثاني .. بعد 30 سنه وحقيقة مشاركة عادل إمام بالعمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفنان محمد عادل إمام، لتصوير فيلم شمس الزناتي الجزء الثاني، وكان الجزء الأول بطولة والده الزعيم عادل إمام 1991وكان بمشاركة الفنانة سوسن بدر، والفنان محمود حميدة، والفنان محمود الجندي، والفنان مصطفى متولي، ونخبة كبيرة أيضًا من نجوم الوسط الفني، وكان حقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض في ذلك الوقت.

حقيقة مشاركة عادل إمام في فيلم شمس الزناتي الجزء الثاني

وكان إعلان الفنان محمد إمام، عن بدأ تصوير فيلم شمس الزناتي الجزء الثاني، وهو ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يعتقدوا أن الزعيم عادل إمام يشارك في الفيلم باعتبار أنه بطل الجزء الأول الذي حقق نجاح كبير بالسينمات.

وصرح المخرج عمرو سلامة، مخرج فيلم شمس الزناتي الجزء الثاني، أن لا صحة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول مشاركة الزعيم عادل إمام في تصوير الجزء الثاني من الفيلم وأن الفيلم له أحداث جديدة ومختلفة تمامًا عن أحداث الماضي وسيكون نسخة مختلفة عن المتوقع.

أبطال فيلم شمس الزناتي الجزء الثاني