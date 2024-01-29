نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تشويها.. ريهام سعيد تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، وتصدرت التريند بعد تعرضها لتشويه على يد طبيب جراح التجميل الدكتور نادر صعب، نتيجة لـ خطأ في العملية التجميلية التي خضعت لها.

شاركت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو صادم لها أثناء عملية تجميل لها علي يد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريهام سعيد في مقطع فيديو أُرسل إليها من قبل الطبيب، حيث قام بعملية إزالة بعض الدهون من وجهها، وقامت بنشر الفيديو بصورة علنية على صفحتها، وعلقت عليه قائلة: "اما الدكتور يشوهك ويبقي مشغول بيطلع الموبايل وبيتكلم عشان يوريك إنه كان بيشيل اي بتنجان، لما الدكتور مايراعيش مشاعر المريضه ويبعت لها فيديو ووشها مفتوح لما دكتور يخلي واحده تعيش حزينه ومقهوره علي خلقتها إلى راحت، هل ده لي اي علاقه بالمعايير الطب أو الرحمه يا عالم، ؟ يا رب فوضت امري اليك لا الله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين حسبي الله لا اللله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يا رب يا رب يا رب حقي يرجع".

وتابعت ريهام: "عارف انت لازم تبطل اذيه للناس لازم انا بحذر كل الناس منه.. انا هاطلع لايف من غير فلتر اوري الناس انت عملت ايه، رايح العراق.. بعد ما انفضحت في لبنان تبوظ الناس هناك ؟

واستكملت سعيد قائلة: "يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفه وتقول إنه ا انا ؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي ؟ والدتك ؟ عارف ؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتاذي ناس كتير أو ي انت تبعد حاجه عن انك تكون دكتور، انت وقعت غلط خالص".

وحرصت ريهام سعيد علي توجية رسالة تحذير لجمهورها لعدم التعامل مع هذا الطبيب قائلة: "انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل انا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وانا بداري بالمكياج لا انا هتطلع لايف اوريهم انت عملت ايه ؟ حاطت اي صوره فيك لواحده تانيه وبتقول إنه ا انا ؟؟؟؟؟ انت معمول من ايه ؟ يا جماعه اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا، بوظ الناس في لبنان رايح اربيل يبوظ الباقي".