نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة جلال: أبويا مات بالسرطان وطلعت على المسرح بعد وفاته.. مقدرتش أخذل الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة منة جلال عن اشتياقها الكبير لوالدها الراحل، حيث دخلت الفنانة في نوبة بكاء أثناء حلولها ضيفة على برنامج ضبة ومفتاح، الذي تقدمه الإعلامية تينا نصر، حيث أشارت إلى أن والدها رحل بعد صراع مع مرض السرطان، ورغم مرارة الفقد والفاجعة إلا أنها اضطرت للوقوف على خشبة المسرح وتقديم مسرحية شفيقة ومتولي، وذلك حتى لا تؤثر على العرض والجمهور الذي أتى لكي يشاهد المسرحية.

وقالت منة جلال خلال اللقاء: وقت عرض مسرحية شفيقة المصرية عرفت خبر وفاة ابويا، هو كان مصاب بمرض السرطان في مراحله الأخيرة وأول ما دخل المستشفى حسيت أن مش هيخرج منها، هو مات في ألمانيا ومش عارفة قدرت أطلع على المسرح إزاي لكن راعيت ظروف الناس في المسرحية وماقدرتش أخذلهم.

واضافت منة جلال: السند والظهر اتكسروا وقت ما فقدت أبويا، مشاعر وأحاسيس حزن أول مرة أحسها، ومشكلة كبيرة جدا ماقدرتش أتخطاها، ومهما كانت الام موجودة ورغم حبي الكبير لأمي لكن أبويا غير كنت بروحله لما اي مشكلة تحصلي.

يشار إلى أن برنامج “ضبه ومفتاح " من تقديم الإعلامية تينا نصر، ويذاع على شاشة قناة هي يومي الجمعة والسبت، وتستضيف فيه الإعلامية عددًا من نجوم الفن والاطباء النفسيين ويناقش تأثير الخريطة الفلكية على الإنسان.

