نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة محسن: توفيق الدقن كان هيموتني على المسرح "مكنتش قادرة أتنفس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سميرة محسن، أن أدوار الفنان الراحل حسن حسني، ظلت كما هي ولكن بعض النجوم بدأو في سن صغير ولكن زادت نجوميته مع تقدمهم في العمر.



وتابعت سميرة محسن، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"لازم أنا اللي أقف عند محطة معينة ومحدش يوقفني.. لأن دي كرامة فنان.. ولازم الفنان يبقى عند كرامه يقف وهو كبير بدل ما يوقوفه وهو صغير لأن الفنان ليه قيمة".



وأشارت سميرة، إلى أنه لا توجد منافسة في جيلها مثل الفنانة سهير المرشدي ومديحة حمدي، وكانت فنانة محظوظة لأنها بدأت مشوارها الفني مع عمالقة الفن مثل الفنانة الراحلة شادية والراحل عزت العلايلي وسميحة أيوب والفنان كرم مطاوع.



وسردت سميرة محسن عن تعرضها للموت على يد الفنان الراحل توفيق الدقن ولكن النجمة سميحة أيوب أنقذتها، قائلة:"خلال أحد المسرحيات كنت أجسد دور فتاة من الريف ووقتها توفيق الدقن كان عنده نوبة عقلية خلال أحداث المسرحية وبعدها قام بخنقي ولم أستطيع التنفس وسميحة أيوب كانت خلف الستارة ودخلت العرض وقامت بإبعاده عني وطلبت إغلاق الستارة على الفور".



وأختتمت سميرة محسن حديثها حول صلة القرابة التي تجمعها بالفنان كريم عبد العزيز قائلة:"هو ابني أختي والعلاقة دي خلت في ترابط كبير بين عائلتي وعائلة والده المخرج محمد عبد العزيز".

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



