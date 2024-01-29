نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادات إيجابية لـ صناع الفيلم الهندي Fighter في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقي صناع الفيلم الهندي Fighter الذي يعرض حاليًا في دور العرض الهندية والعالمية إشادات واسعة، حيث أشاد الجمهور الهندي بدور الأبطال وحضورهم في مشاهد العمل.

فيلم fighter

إشادات عن فيلم Fighter:

كما عبر الجمهور الهندي والعالمي عن إعجابهم بمدى عنصر الإثارة والتشويق داخل العمل، حيث حقق الرقم الرسمي لليوم الأول من عرض فيلم هو 24.60 كرور وحقق عالميا 37.50 كرور، وذلك بسبب منع من العرض في خليج.

بسبب أن قصة الفيلم فيها إساءه للمسلمين ودولة باكستان، وخاصة أن مخرج الفيلم سيدهارث أناند دائما يحب تقديم هذه النوعية في أعماله.

تفاصيل فيلم Fighter:

وتدور أحداثه حول سلاح الجو الهندي، ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم ستكون مدة عرضه الرسمية هي ساعتين و46 دقيقة، ومن إخراج سيدهارث أناند.

وشهدت بوليوود احتفالية مميزة لطرح الاعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter، أحدث الأعمال السينمائية للنجم هيرثيك روشان، ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من الاحتفالية التي شهدت إطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد بحضور صناعه.

فيلم fighter

الصعوبات التي تواجه الفيلم:

ويذكر أن حصد الفيلم اعلى تقييمات من نقاد واشادو به وايضا حصل على تقييم 8/10 في موقع IMDb يعتبر أعلى تقييم لفيلم من نوع الاكشن وحقق افتتاحية جيدة بقيمة 24.60 كرور ودخل نادي 100 كرور خلال يومين من عرضه..

لكن هناك العديد من الصعوبات التى تواجهه الفيلم أبرزها أنه منع من عرضه في الخليج، ايضا قامت الرقابة الهندية بحذف اغنيتين من السينما منها اغنية ishq jaise kuch واغنية جديدة بعنوان dil Chah raha hai وذلك بسبب أن فيلم يحكي عن قصة كفاح الجنود وليس قصة حب لذلك تم حذف الأغنية لكن تم عرضهما في دول الاجنبية.

الفيلم نجح في تحقيق تقييمات عالية ورائعة وقد نال اعجاب المشاهدين ايضا لكن قد يفشل في تحقيق ميزانيته التي وصلت إلى 200 كرور.