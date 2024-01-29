نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا عن فيلمها It’s OK: "ردود الأفعال إيجابية واللي قولته وصل للقلوب.. والألبوم هينزل في عيد الفطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن سعادتها بفيلمها الوثائقي It’s OK الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس، بالإضافة عن التصريح بموعد طرح ألبومها الجديد، الذي طرحت أولى أغانيه اليوم والتي تحمل اسم “كله وهم”.

وعبرت إليسا عن سعادتها في تصريحاتها من خلال برنامج ET بالعربي، قائلة: “أنا سعيدة وعارفة كل اللي قولته ولما اتفرجت مفيش جديد لنفسي، ولكن اللي شوفته من ردود الأفعال كان إيجابيًا واللي قولته وصل للقلوب”.

أما موعد طرح ألبومها، قالت إليسا: “النهاردة نزلت أغنية كله وهم من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري، وإن شاء الله الألبوم هينزل في عيد الفطر”.

كما تحدث الفنانة إليسا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب تحدثها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، خلال فيلمها الوثائقي It’s OK، قائلة: “كتير بسمع تعليقات أني استغليت مرضي وبضل أحكي فيه، لذلك إذا كان كلامي يؤدي إلى توعية معلش يضلوا يقولوا هيك، لأن كمية السرطان اللي بنشوفها بالعالم العربي كبيرة وخصوصًا في لبنان، لازم نضل نحكي عن التوعية وخاصة العلاج المبكر لأن كل ما بنكتشف بدري بيكون العلاج أسرع”.

تفاصيل فيلم “It’s OK”

فيلم “It’s OK” سيتعرف جمهوره إليسا من خلاله على الكثير من كواليس حياتها التي لم ترويها من قبل، وظهرت “إليسا” تبكي خلال سرد مشوارها مع مرض سرطان الثدي، وتعرضها للتنمر خلال مسيراتها الفنية ومنذ بدايتها، وعن علاقة حبسامة تسببت في إصابتها بمرض السرطان من شدة القهر الذي تسبب فيه هذا الشخص، ويحمل البرومو الكثير من الدموع لإليسا كلماتحدثت عن خيبة من الخيبات التي تعرضت لها أو تذكر كم التنمر الذي شهدته على شكلها وملابسها وطريقة كلامها.