نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزعبي تروج لـ أغنيتها الجديدة “بحكي عنك” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم “بحكي عنك”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت نوال الزغبي البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: “لما تسمع بحكي عنك مش "هتقدر يوم تغيب،ترقبوا أغنية بحكي عنك يوم الخميس 1 فبراير على جميع المنصات الموسيقية”.





أحدث أعمال نوال الزغبي





احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا بنجاح أحدث أغانيها “فخامة معاليك”، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية القصص الصغيرة، صورةالأغنية عبر حسابها الرسمي على اليوتيوب، والذي حصدت على 14 مليون مشاهدة منذ شهر من طرحها.

حققت أغنية “فخامة معاليك”، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نسب مشاهدة مرتفعة، بلغت 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط منطرحها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل “يوتيوب”.





كلمات أغنية “فخامة معاليك” لـ نوال الزغبي





فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله







