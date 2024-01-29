نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نعمة بدوي نقيب المهن التمثيلية في لبنان، تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم بعد بتر ساقه منذ ثلاثة أسابيع بسبب تداعيات إصابته بمرض السكري.

الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

أوضحت نعمة بدوي الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، مشيرة إنه ا مستقرة لكنه سيمكث في المستشفى لمدة شهرين آخرين لحين تمام شفائه.

آخر أعمال فادي إبراهيم

وكان آخر أعمال فادي إبراهيم هو مسلسل الزمن الضائع الذي عُرض عام 2022، وتناول العمل في إطار درامي، حول الطبيب رأفت نعوم الذي يحاول توفير قلب بديل لابنته المريضة حنان، ويصدم بسيارته فتاة بائعة يناصيب وينقلها إلى بيته للعلاج، وتموت ابنته فجأة فيقرر دفنها فورًا ويدعي أن الفتاة المصدومة هي ابنته ويسافر إلى فرنسا مدعيًا علاجها هناك، وبعد مرور سنوات يتعرض الطبيب لعارض صحي وتظهر خبايا الماضي وتنكشف الحقائق.

أعمال فادي إبراهيم

وشارك فادي إبراهيم في العديد من الأعمال المصرية منها، مسلسل كيد النسا الجزء الأول مع فيفي عبده وسمية الخشاب وأحمد بدير عام 2011، ومسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الزعيم عادل إمام وعرض عام 2012، ومسلسل تحت الأرض مع أمير كرارة عام 2013، ومسلسل الزيبق مع كريم عبد العزيز وعرض عام 2017، ومسلسل تحت الأرض مع أمير كرار عام 2013، وآخر أعماله في مصر مسلسل قارئة الفنجان مع الفنان أحمد فهمي 2021.

نبذة عن فادي إبراهيم

ويُعد فادي إبراهيم ممثل ومخرج لبناني، من مواليد 1956 أي أنه يبلغ من العمر 68 عامًا، وكانت بدايته الفنية في عام 1984، من خلال مشاركته في العديد من المسلسلات اللبنانية والسورية كما أنه شارك بعد ذلك في مجموعة من المسلسلات المصرية.

أبرز أعمال فادي إبراهيم

بدأ الفنان فادي إبراهيم في مطلع الثمانينات، ومن الأعمال التي شارك فيها: حكاية كل بيت، السهام الجارحة، وامرأة من ضياع، مع الأطباء العرب، لبحث عن صلاح الدين، ارحل وحيدًا، مع الأطباء العرب، دوت الخليج، مستر جولد، وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل الزمن الضائع عام 2022، من تأليف غابي مرعب، وإخراج ماريانا صقر.