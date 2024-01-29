نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خروجه من كأس الأمم الإفريقية.. نبيل الحلفاوي ينتقد المدير الفنى لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان نبيل الحلفاوى علي الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم بعد خروجه من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

تعليق الحلفاوي علي الجهاز الفنى لمنتخب مصر



نشر الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إكس، قائلا: معه فريق نصفه محترفون في أوروبا لم يبخل أحدهم بنقطة عرق فحقق أسوأ نسخة على الإطلاق أمام أسهل مسار واجهناه في أمم إفريقيا مقابل 200000 دولار شهريا 18xشهر= 3مليون و600 ألف دولار.. أظن كده اتعشت وزيادة. لن نصادف مثل هذا السفه في أي مكان آخر.. كفاية.. مدير فني وطني.. والنهارده قبل".

خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

كان المنتخب المصري التقى مساء الأحد 28 يناير، بمنتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية والتي استمر فيها التعادل لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز منتخب الكونغو وتوديع المنتخب المصري للبطولة.



أحدث أعمال نبيل الحلفاوي

ومن ناحية اخري، عرض مؤخرا للفنان نبيل الحلفاوي فيلم تسليم أهالي، والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا. وفي ليلة زفاف ابو خليل وأم زاهية تنفجر مفاجأة في وجه ابنيهما حول حقيقة عملهما وتتوالى الأحداث من هنا في إطار كوميدي خفيف.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان 2021 وشاركه في بطولته فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع، من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام على، يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.