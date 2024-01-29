نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكتكة وتكسير.. حنان مطاوع تعلق على حالة الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت النجمة حنان مطاوع في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الأجواء الباردة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية.

حنان مطاوع تعلق علي حالة الطقس

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شاركت حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها، حالتها الصحية التي ألمت بها تزامنًا مع الأجواء الباردة، وكتبت: "يعني تلج وتكتكه وتكسير عضم وبعدين".

أحدث أعمال حنان مطاوع

ومن ناحية اخري، أطلت حنان مطاوع في مسلسل “جولة أخيرة” بشخصية زوجة أحمد السقا التي انفصل عنها في مرحلة من حياته بالرغم من الحب الذي جمعهما، وذلك بعد توقفه عن ممارسة رياضة MMA، وكان ظهورها مميزًا بالرغم من صغر مساحته، وكان مؤثرًا في الأحداث، وتعكف حنان مطاوع علي التحضيرات الاخيرة لفيلم "هابي بيرث داي"، لتبدأ تصوير مشاهدها، يضم عدد من نجوم الوسط الفني حيث يشارك حنان مطاوع البطولة كلًا من الفنانين نيللي كريم، وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب، وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.





اخر اعمال حنان مطاوع

والجدير بالذكر ان اخر اعمال حنان مطاوع هو مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

قصة مسلسل “صوت وصورة”

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

اخر اعمال حنان مطاوع في رمضان 2023

وايضا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل وعود سخية، تأليف وإخراج أحمد صبحي، وشارك في العمل كل من محمد الصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي وآخرين، كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف، وشارك في العمل كل من حسين فهمي، هالة صدقي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، خالد أنور، ندى موسى، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، محمود قابيل، وتعرض العمل لموجة كبيرة من الانتقادات وقت عرضه.

