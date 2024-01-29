انت الأن تتابع خبر شوفت الحب فيها .. من هي “سوسن سعيد” والدة خالد سليم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان خالد سليم، عن إصابة ولدته بمرض السرطان، أثناء لقائه على قناة “الجديد”حيث كان متأثرًا جدًا بسبب إصابتها وهو ما جعله يحلق شعره على الهواء، مشيرًا أنها لازمته في تحقيق أحلامه طول عمره وأنه لا يستطيع الحياة بدونها، فمن من هي والدة خالد سليم.

والدة خالد سليم

حل الفنان خالد سليم، ضيف في برنامج على قناة “الجديد”، وظهر على ملامحه الحزن الشديد بسبب إصابة ولدته بمرض السرطان، موضحًا أنها كانت الأمان والاحتواء له وتدعمه في تحقيق أحلامه منذ بدايته وأنها لم تتخلي عنه، قائلًا:”رسمت خطوات حياتي، شوفت الحب فيها، وكنت محاط بالدفء بسببها، حقيقي ماما كل الدلع، ربيتني على الأصالة، عمرها ما خلتني محتاج لحاجة بفضل الله، بدعي لها وبدعي لكل اللي عندهم المرض اللعين ده، يارب يشفيكِ يا أمي”.

من هي والدة خالد سليم؟

وأوضح خالد سليم العديد من المعلومات عن ولدته لأول مرة، وهي كالآتي: