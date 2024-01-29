انت الأن تتابع خبر شوفت الحب فيها .. من هي “سوسن سعيد” والدة خالد سليم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الفنان خالد سليم، عن إصابة ولدته بمرض السرطان، أثناء لقائه على قناة “الجديد”حيث كان متأثرًا جدًا بسبب إصابتها وهو ما جعله يحلق شعره على الهواء، مشيرًا أنها لازمته في تحقيق أحلامه طول عمره وأنه لا يستطيع الحياة بدونها، فمن من هي والدة خالد سليم.
والدة خالد سليم
- حل الفنان خالد سليم، ضيف في برنامج على قناة “الجديد”، وظهر على ملامحه الحزن الشديد بسبب إصابة ولدته بمرض السرطان، موضحًا أنها كانت الأمان والاحتواء له وتدعمه في تحقيق أحلامه منذ بدايته وأنها لم تتخلي عنه، قائلًا:”رسمت خطوات حياتي، شوفت الحب فيها، وكنت محاط بالدفء بسببها، حقيقي ماما كل الدلع، ربيتني على الأصالة، عمرها ما خلتني محتاج لحاجة بفضل الله، بدعي لها وبدعي لكل اللي عندهم المرض اللعين ده، يارب يشفيكِ يا أمي”.
من هي والدة خالد سليم؟
وأوضح خالد سليم العديد من المعلومات عن ولدته لأول مرة، وهي كالآتي:
- والدة خالد سليم تسمي سوسن سعيد.
- تكون ربة منزل ولا تعمل.
- تمتلك 4 أبناء 3أولاد وبنت وحيدة.
- ساندت خالد سليم، في جميع خطواته منذ سن 4 من عمره.
- كانت هي أول من قدمت له للغناء بالأوبرا، عندما اكتشفت موهبته وبكت عندما سمعته لأول مرة أثناء غنائه على المسرح.
- تعد هي السبب الأساسي في بناء شخصية خالد سليم المطرب حيث ربيته تربية موسيقية على أغاني الجيل القديم.
- كانت دائمًا سوسن تشتري لـ خالد الآلات الموسيقية، إيمانًا بموهبته وتشجيعه وبدأ موهبته بالعزف.
- وذكر خالد سليم أن ولدته كانت ترحب بممارسته لهوايته بالغناء والعزف خلال فترة دراسته.
- تفضل قيامه بالغناء أكثر من التمثيل.
- ومن أكثر الأغاني التي تحبها لـ خالد هي أغنية لكل عاشق وطن.