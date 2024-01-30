قبل عرضها  في موسم الرياض.. التفاصيل الكاملة لمسرحية "آنستونا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد لعرض مسرحية "آنستونا" غدًا ضمن فعاليات موسم الرياض، على أن تستمر العروض حتى يوم 5 فبراير المقبل، وذلك على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

أبطال مسرحية آنستونا

ويشارك دنيا سمير غانم في بطولة المسرحية كل من بيومي فؤاد وسامي مغاوي وكريم عفيفي وعمرو عبدالعزيز وبسنت صيام ومريم السكري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة مسرحية آنستونا

تدور أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، وتجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها.

استعراضات مسرحية آنستونا

وتقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.

ويذكر أن عرضت المسرحية العام الماضي في مصر وحققت نجاحًا كبيرًا وإقبال جماهيري ملحوظ، وأشاد عدد كبير من النقاد ونجوم المسرح بموهبة دنيا الفنية وانسجامها مع المسرح والجمهور بشكل ملحوظ ومحبب، مما جعل العرض يستمر لفترة طويلة في العرض.

آخر أعمال دنيا سمير غانم:

والجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، وكان العمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.

وكان آخر أعمالها في السينما فيلم تسليم أهالي، الذي عُرض في أغسطس 2022، ودارت أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وشارك في بطولته هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، وعبدالله مشرف، وحصد إيرادات وقتها تجاوزت الـ 30 مليون جنيه، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي