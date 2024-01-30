تكريم ميرنا وليد بمهرجان هرم الإبداع الدولي فبراير المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولى برئاسة الدكتور أحمد يسرى، تكريم الفنانة ميرنا وليد بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي فبراير المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحققه مسرحية قمر الغجر على مسرح البالون.

تفاصيل مسرحية قمر الغجر:

قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسنيى، أمال رمزي، سيف عبدالرحمن، حسان العربي، فتحي سعد، سيد عبدالرحمن، وفاء السيد، بوسي الهواري، عصام عبدالله، نهلة خليل، تأليف وإخراج دكتور عمرو دوارة.

وصرح الدكتور أحمد يسري رئيس ومؤسس مهرجان هرم الإبداع الدولى

تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان هرم الابداع الدولي:

ويذكر أن الدورة التاسعة مختلفة بمشاركة ٩ دول عربية وتكريم ١٠ سفراء الدول العربية وبعض الوزراء بمصر.

تكريم رواد الأعمال والمستثمرين:

ومن المكرمين في الدورة التاسعة الفنانة ميرنا وليد، المطربة التونسية سيرين ميلاد، الفنانة نيفين الكردي، المطربة سلمي عادل، د. رشا محمد أحمد دكتوراه تنمية مهارات التفكير، د. نظيمة حسين محمد سيدة أعمال،

د. محمود شعبان رئيس مجلس سفراء البورد الأوروبي، الفنان مصطفى أبو العلا، د. بسمة ابراهيم محمد مديرة أكاديمية تعليمية وتحفيظ قران كريم، الإعلامي أحمد رضا، الإعلامية. سهام سراج، الخبير الفني محمد طه محلل فنى فى سوق المال، د. برديس طارق حمدي أخصائي علاج طبيعي وتخسيس، د. حنان الأمين محمود علوم القرأن من التفسير والتجويد. محمد عبد العال معد ومقدم برامج بالقنوات الفضائية

آخر أعمال ميرنا وليد:

ويذكر أن آخر أعمال ميرنا وليد هو مسلسل قيد عائلي وشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم وهما صلاح عبدالله، ميرفت امين، بوسي، الراحل عزت العلايلي، سيمون، ومجموعة من النجوم الشباب أبرزهم مهند حسني، محمد محمود عبدالعزيز، ريم البارودي،نضال الشافعي، ميرنا وليد، كارولين عزمي، محمد رياض، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.

كما تشارك في مسلسل "تعويذة رشيدة" إخراج حاتم صلاح ويشارك في العمل سميرة عبدالعزيز عايدة رياض وعمرو رمزي وايناس مكي وأحمد فوزي.