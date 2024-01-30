سميرة محسن: محمد سعد ظلم نفسه ولازم يجدد من موهبته

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة سميرة محسن، عن تنبأها لعدد من النجوم مثل الفنان خالد النبوي وإلهام شاهين وحسن الرداد وأحمد حلمي وماجد الكدواني وأحمد السقا ورامز جلال.



وتابعت سميرة محسن، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"كنت بحكم في مهرجان الجامعة وهو كان في كلية فنون جميله وشوفته على المسرح حسيت أنه هيبقى حاجه مهمة وطلبت منه يقدم في المعهد.. قالي هينجحوني قولتله أنت هتنجح بمجهودك ونجح وبقى من أهم الممثلين".



وأضافت سميرة، حسن الرداد من النجوم المهمين حاليا على الساحة الفنية، والفنان خالد النبوي من أقرب النجوم لقلبي.



فيما تحدثت سميرة محسن عن موهبة الفنان محمد سعد، قائلة:"محمد سعد موهبته كبيره عن اللي بيقدمه.. ولو أشتغل في أدوار تراجيدي هيكسر الدنيا.. محمد سعد ظلم نفسه لأنه حط نفسه في إطار معين لكنه فنان موهوب جدا جدا، وأنا شوفته في المعهد بيعمل أدوار رهيبة ولازم يجدد من نفسه".



واختتمت سميرة محسن أنها تباعت أخر عمل سينمائي للفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال فيلم "كيرة والجن" والعمل جيد للغاية والسيناريو والقصة أعجباها للغاية والمنافسة بين الثنائي كانت مستوى عالي من النجومية.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



