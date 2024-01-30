بعد 17 عام من طرحه.. فيلم الجزيرة يتصدر منصة أكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم فيلم الجزيرة تريند منصة أكس، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من العمل على أنه أحد الأحداث التي حدثت في مصر منذ سنوات.

وعلى الفور تفاعل جمهور المنصة مع الفيديو محاولين تصحيح الأمر بأن المشهد المعروض هو من فيلم الجزيرة وليس حدث واقعي حدث في البلاد.

فيلم الجزيرة

وفي سياق آخر عرض فيلم الجزيرة لأول مرة عام 2007، وتدور أحداثه في صعيد مصر عن أحداث حقيقية في إطار تشويقي أكشن وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

أبطال فيلم الجزيرة:

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا، هندصبري، زينة، خالد صالح، أحمد مالك، نضال الشافعي، محمود ياسين، باسم سمرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم، ومن تأليف محمد دياب، وإخراج شريف عرفة، موسيقى تصويرية عمر خيرت.

فيلم الجزيرة

أعمال أحمد السقا الحالية:

ويذكر أن يعرض حاليًا لأحمد السقا مسلسل جولة أخيرة، تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى والذي يجسد شخصيته النجم «أحمد السقا» الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته.

ويعد جولة أخيرة من الأعمال القصيرة حيث يتألف من 9 حلقات فقط، وتم تصوير أحداث المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد سنة كاملة من التجهيزات والتحضيرات والتعاقد مع أبطال العمل.

فريق عمل مسلسل "جولة أخيرة"

يضم مسلسل جولة أخيرة، كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامي، الطفلة ملك فهمي، ضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع»، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

وجدير بالذكر أن يخوض النجم أحمد السقا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة"، والذي يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في محافظة الإسكندرية، بصحبة فريق العمل.

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.