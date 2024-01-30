سميرة محسن: عادل إمام أختار الموعد المناسب لاعتزاله وأعطى الفن كثيرا

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سميرة محسن، إنه لا يوجد لقب اسمه "نمبر وان" في الوسط الفني، متسائلة:"هل ربنا خلقنا نمبر وان ونمبر 2".



وتابعت سميرة محسن، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"مفيش حاجه اسمها نمبر وان في الدنيا.. طيب ليه مفيش نمبر 2 أو نمبر 5، كل واحد يقول اللي على مزاجه والإجتهاد أن كل الموجودين في البشر نمبر وان على كل مستواياتهم".



وأضافت سميرة:"أولادي رفضوا دخول الوسط الفني وجينات الثقافة والقراءة وسماع الموسيقى نقلت لهم، لأن العمل في مجال الفن معاناة ويقابل الشخص عدة صعوبات وليس به إستقرارًا فضلا عن غياب الفنان عن أهله لفترة معينة تصل لشهور وتصوير عدد ساعات كثيرة ".

سميرة محسن تتحدث عن عادل إمام



واختتمت سميرة محسن حديثها حول إعتزال الزعيم عادل إمام، موضحة إن أعتزاله رجع إلى الوقت الذي شعره فيه بأنه لا بد أن يعتزل في ذلك التوقيت، فهو أعطى الفن كثيرا، معقبة:"لما الفنان يقرر يعتزل أحترم ده.. بدل ما يقولوله شكرا أقعد في البيت.. والفن مجال قاسي ومهم".



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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