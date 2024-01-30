نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي: منى زكي صالحت جمهور السينما بـ "رحلة 404".. والرقابة أخطأت في تغيير اسم الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الفني طارق الشناوي إن فيلم "رحلة 404" يعزز مكانة الفنانة منى زكي كواحدة من أبرز نجمات السينما العربية، قد تكون الأهم في الفترة الحالية، وذلك خلال إستضافتة في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة ETC.

وقال طارق الشناوي: "هذا الفيلم صالح منى زكي على جمهور السينما، هي اختياراتها التليفزيونية رائعة لكن المشكلة عندها في السينما، لأن ما يعرض عليها يكون البطل فيه هو الرجل غالبا، وهذا ليس طموحها وهذه المرة هي عنوان الفيلم"

واستكمل حديثه قائلا: "منى تستحق كل الحفاوة على اختياراتها وذكائها، لأن الصورة الذهنية الموجودة هي السينما النظيفة، وهي عملت دور فيه جرأة في الفكرة والإيحاء".

وعن تغيير اسم الفيلم من "القاهرة مكة" إلى "رحلة 404"، قائلا: "فهمي إن هذا التغيير كان بناء على قراءة خاطئة من الرقابة وخوف مسبق، والاسم الحالي أسوأ الأسماء، لكن يغفر له إن الاسم يموت ويبقى الفيلم في النهاية".

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.