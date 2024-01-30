الأربعاء القادم.. الشرنوبي يطرح أغنية "ما كفاية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن موعد طرح أحدث أغنياته وهي أغنية "ما كفاية" وقد أعلن ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر فيديو وهو يغني مقطع من الأغنية وعلق عليه قائلًا: "استنوا أغنية ما كفاية يوم الأربعاء على جميع المنصات".

منشور الشرنوبي

وقد عبر الجمهور عن حماسه الكبير للأغنية وذلك من خلال خاصية التعليقات عبر المنشور الذي نشره شرنوبي عبر "إنستجرام".

ما هي آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هي أغنية "كان نفسي" الذي طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية وقد حققت نجاحًا كبيرًا.

وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 185 ألف مشاهدة.

والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية “كان نفسي” لـ محمد الشرنوبي

كان نفسي أقول إنه استحاله.. أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده

كان نفسي اشوفني أكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي أفهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة

ماتجيش طويلة

كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة

كان نفسي كوني

يخلف ظنوني

كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي الاقي يوم إجابة.. للأسئلة

كان نفسي لما اتوه اقولي.. مش مشكلة

كان قلبي نفسه فـ الف حاجة بس أنا قلبي ياريت.. كان بايديه

كان نفسي لما قلبي يوجعني تداريه العيون

كان نفسي أفهم الحياة وماتوهش فـ الظنون

كان نفسي الاقي سكة سالكة ليا فين ما اكون

كان نفسي الاقي أي حد جنبي أسند عليه

كان نفسي أكابر.