نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. ماذا قال الجمهور عن أغنية "معلش" لـ تامر حسني وزاب ثروت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفظ نجم الجيل تامر حسني بصدارة موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" بأحدث أغنياته التي أصدرها مؤخرًا وهي أغنية "معلش" مع مطرب الراب زاب ثروت، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات كثيرة من الجمهور منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع.

وأصبحت الأغنية الآن هي التريند الخامس عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد تخطت نسبة مشاهدات الأغنية نحو 5 ملايين و800 ألف مشاهدة وذلك بعد أقل من أسبوع من طرحها.

وأغنية "معلش" هي الأغنية الخامسة من ألبوم "هرمون السعادة" وهي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع معاذ.

ماذا قال الجمهور عن أغنية “معلش” ؟

وقد نالت الأغنية اعجاب الجمهور بشكل كبير وانهالت عليها التعليقات الإيجابية وعبر الجمهور عن إعجابه بالأغنية وكلماتها وذلك عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي، ومن التعليقات على الأغنية الآتي:-

(لما نعجز نقول اللي جوانا تامر بيعبر عننا في أغنية، الاتنين مع بعض احلي مفاجأة، أغنية من أحلي الأغاني وكلمات الأغنية بجد توجع من كتر حقيقتها، إحساس تامر تحفة، صوت تامر حسني رجع زي زمان، زاب وتامر سوا أحلي ديو، حلوة أو ي يا تامر وكلماتك جامدة والفكرة رهيبة، أسطورة غناء لن تكرر إلا بعد سنين طوال، أحلي أغنية تعبر عن الإحساس، أغنية على الوجع وبتعبر عننا، حلوة أو ي، الأغنية روعة...) وغيرهم الكثير

ماذا تقول كلمات أغنية "معلش" ؟

معلش.. استحمليني

أنتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني

معلش.. استحمليني

عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملي

سمعاني وكتمالي سري

صدقك بس هو فعلًا

حقيقي اللي فاضلي

قالوا الصديق وقت الضيق

دلوقتي بقى سببه

متسألش الحبيب ليه مشيت

عشان حضر خلاص عذره

هتموت مرتين لو قلبك

رجع للي خذلوه.. آه

100 شكرًا للي وجعنا

وخان فجأة الامانة

كده كنا هنتعب أكتر

لو كان طول معانا

شكرًا للي علمنا

نهاية التقدير إهانة

الغدر مجاش غير من اللي

بحكيلهم أوجاعي

فكروني بالغنم

أكمل ولا مفيش داعي

يعيش عمره خايف من الديابة

وفي النهاية ياكله الراعي

معلش.. استحمليني

ويا جمالك وأنتي في حالك

ساكتة بتسمعي

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة ( آه )

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا (والمرايه ديا)

افضفض ليها وتسمعني (تسمعني)

مفيش مكان في الكون يساعني (يساعني)

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني ( كله باعني