طرح البوستر الرسمي لفيلم ”أهل الكهف”

يشارك في بطولة فيلم “ أهل الكهف” الفنان خالد النبوي والفنان القدير رشوان توفيق والفنان محمد ممدوح والفنانة غادة عادل والفنانة ريم مصطفى والفنان القدير مصطفى فهمي والفنان القدير صبري فواز والفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي و الفنانة هاجر أحمد والفنان القدير محمود حميدة وعدد آخر من الفنانين والفنانات والعمل من إنتاج محمد رشيدي وتأليف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012