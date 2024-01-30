منى زكي تكشف عن صعوبات واجهت فى ”رحلة 404”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 08:34 صباحاً - كشفت النجمة منى زكي عن عدد من الصعوبات التي واجهت أحدث أعمالها السينمائية «رحلة 404».

وقالت منى زكي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc: "أكتر حاجة عجبتني كانت لما قريت الورق اللي قدمه لي المخرج هاني خليفة، وشوفت الكتابة الحلوة والشخصيات والفلسفة اللي ورا الحدوتة".

وأضافت: «الكلام ده كان في 2013 وكل مرة كنت اقرا السيناريو كانت بتحصل عندي نغبشة وأفكر في حاجات كتيرة».

وتابعت: «وقتها حملت في ابني الوسطاني والمشروع بدأ يتعرقل، وكنت حملت قبلها والحمل لم يكتمل، وحسيت إنها حاجة هتعطلني وفي الآخر مش هتكمل».

واستعادت منى زكي رأي المنتجين في الفيلم قائلة: «كنا طول الوقت بندور على شركة إنتاج، وكل منتج يقرا الورق يقول حلو جدا لكن مش هقدر أنتجه، لأنه ممكن يكون مش قريب للناس، وهي فعلا حدوتة مختلفة لكن وراها فلسفة ممكن تبقى قريبة من أي حد في الدنيا، وقعدنا سنين كده».