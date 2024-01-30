أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "بين السطور"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل صبا مبارك إصرارها ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل " بين السطور " حيث قام أيمن عزب مدير القناة باجتماع المذيعين وفريق الإعداد بالمحطة التليفزيونية لاخبارهم بخطة البرامج الجديد وأن هند علام الشخصية التي تجسدها صبا مبارك بنقلها لبرنامج آخر وتتولى برنامجها سلمى أبوضيف ولكن صبا تعترض وتفجر مفاجأة.

صبا مبارك تدخل في تحدي

وخيرت صبا مبارك مدير القناة بأنها ستضيف اللاعب العالمي جيمي الذي رفض أي مقابلات شخصية مع الإعلام وكأنها تتحدى بمل إصرار وإذا فشلت ستقدم استقالتها.

الشرطة تحقق في وفاة لاعب مشهور

وفي بداية الحلقة عثرت الشرطة على جثة جيمي الذي تعرض لحادث مقصود تسبب في وفاته واستعن بالاعلامية هند علام " صبا مبارك " ليأخذ اقوالها ولكنها تنكر معرفته سوى لقاءها الإعلامي به ولكن جاء فلاش باك ضمن أحداث المسلسل بأنها كانت على علاقة عاطفية ب جيمي وهي في سن المراهقة.

خلافات أحمد فهمي مع والدته وزوجته

وفي مشهد آخر، يذهب أحمد فهمي للغداء مع والدته يفاجئ بوجود سيدة وابنتها وأن والدته تقترحون عروسة له ويتشاجر معاها، ثم يعود لمنزله ينتظر زوجته صبا مبارك يعاتبها على حياتها المعيشية ولكنها تبرر موقفها بالانشغال الدائم بالعمل وأنها تمر بمشاكل داخل القناة ثم يأتي لها هاتف تليفون من فريق الإعداد.

صبا مبارك تواجه حبها القديم

والمفاجأة أن مدير أعمال اللاعب جيمي يخبر إعداد صبا مبارك بالموافقة في الظهور ببرنامجها وترتبك وتتذكر مواقفها الماضية معه وهي في الطريق إليه للفندق ثم تذهب لمقابلته في الغرفة وتكتشف أنه متزوج صديقتها في ثانوي.

نجوم مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

وقصة مسلسل بين السطور تدور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.