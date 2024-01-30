طرح الإعلان الترويجي للجزء الرابع من Despicable Me

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير Despicable Me أحد أنجح أعمال ستديوهات اليومنيشان.

ونقل ديد لاين، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، مع الكشف طاقم عمل الممثلين المؤدين للأدوار الرئيسية، ومنهم ستيف كاريل وكريستن ويج.

وضمن أحدث اخبار مشاريع الرسوم المتحركة، منحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على انتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة إنتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.

Stranger Things

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Stranger Things صورة رسمية يعلن منها انطلاق إنتاج الموسم الخامس والأخير رسميًا.

ونقلت ديلي ميل، الصور التي تداولها نجوم المسلسل، معلنين من خلالها انطلاق الإنتاج والتصوير بعد تأجيل استمر لعام كامل بسبب أزمة اضرابات هوليوود.

وسبق أن كشفت تسريبات عن عودة العمل رسميًا لتصوير مشاهد الموسم الخامس الختامي من مسلسل Stranger Things، بعد تسريب لقطات من موقع التصوير.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، يتضح أنها من مدينة هوكنز، الموقع الذي يشهد الأحداث بالمسلسل، وهو أحد مواقع التصوير الخارجية بمدنة أطلنطا بولاية جورجيا.

وكان قد بشر النجم ديفيد هاربر بعودة تصوير مشاهد مسلسل Stranger Things في أقرب وقت ممكن، بعد أن انتهت رسميًا حالة الإضراب التي عاشتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، تحدث هاربر في حوار جديد عن توقف التصوير الذي كان سببا مباشرا في تأجيل عرض الموسم الختامي، من عام 2024 إلى عام 2025.

تأثير أزمة التأجيل

وعاد المنتج والمخرج شون ليفي إلى الواجهة ليناقش تأجيل عرض الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things وكذلك التحديات التي تطرأ بسبب تقدم أبطال المسلسل في العمر.

وفقًا لموقع "ديد لاين"، أكد ليفي أنه لن يعتمد على التكنولوجيا الذكية للحد من آثار تقدم العمر على مظهر أبطال المسلسل الشباب. سابقًا، أكد أن استخدام مهارات المكياج سيكون كافيًا للتعامل مع هذه القضية.

في حديثه حول الموسم الختامي، شدد المخرج والمنتج المنفذ للمسلسل على أنه لا يولي أي اهتمام خاص لهذا الأمر.

وأشار إلى أن فنون المكياج تمكن من تعديل مظهر الأبطال بشكل يتناسب مع الأعمار المستهدفة، مما يوضح استعداده للتعامل مع تحديات تقدم العمر بطرق فنية دون الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.