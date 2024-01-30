الليلة.. أبطال فيلم ”ليلة العيد” ضيوف برنامج ”كلمة أخيرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:29 صباحاً - تستضيف اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" أبطال فيلم "ليلة العيد" على قنانة "on" في تمام الساعة 9:30 مساءً.

تحل كل من يسرا وهنادي مهنا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وكذلك المخرج سامح عبد العزيز، ضيوفًا على الحلقة في حديث خاص عن الفيلم وكواليس العمل، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

فيلم «ليلة العيد» من بطولة يسرا وريهام عبد الغفور وعبير صبري وسميحة أيوب وسيد رجب ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وهنادي مهنى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.