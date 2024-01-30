نستعرض تفاصيل فيلم ”أنف وثلاث عيون”.. قبل عرضه غداً بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:29 صباحاً - تعرض السينمات المصرية غدا الأربعاء 31 يناير فيلم جديد للنجم ظافر العابدين "أنف وثلاث وعيون"، ويدخل الفيلم وسط المعركة السينمائية الشرسة التي تدور حاليًا، حيث أنه سيكون الفيلم رقم 13 الذي يعرض في السينمات التي تعرض حاليًا 12 فيلما مصريا.

فيلم "أنف وثلاث عيون" رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر إطلاقه بدور العرض خلال 2023.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم، وهذا بعد اعتذار النجمة دينا الشربيني عن الدور.

أحداث الفيلم

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.