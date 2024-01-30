أبرز أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل “حدوتة منسية” بخطف ابن أحمد فهيم وقام بتهديد سوسن بدر بمسئوليتها عن خطف الولد وتحديدًا بعد أن أمر الخاطف بمبلغ 250 ألف جنيه، وفي أحداث الحلقة الرابعة قررت سوسن بدر بيع أملاك زوجها من الميراث منها المصنع والفيلا وبلغت أبناءها بأنها ستعطي كل ذي حقه ومنها نوح الذي لم يعتبر شقيقهم وأبلغتهم أنه هاجر إلى إيطاليا.

محمود حجازي يواصل عمله في دمياط

وواصل" نوح " محمود حجازي حياته في دمياط بمصنع الحلويات الذي يملكه أحمد صيام ولكن ابنة أحمد صيام تكتشف أنه لديه خبرة في المحاسبة ويكشف لصيام أنه خريج تجارة إنجليزي وحاولت ابنة صيام اختباره في حسابات المصنع وقالت له أنها ستنقنع والدها لينتقل إلى قسم الحسابات بالمصنع، وحاول أحد العمال انقاذه من شر عامل بالمصنع اتهمه بالسرقة.

سوسن بدر تعطي الميراث لابناءها وتحاول إنقاذ ابن أحمد فهيم

أما سوسن بدر أعطت لابناءها الميراث وأخذت مبلغ 250 ألف جنيه لعودة ابن أحمد فهيم المخطوف حيث ظهرت في الأحداث أن زوج المربية التي نالت مسؤلية الولد هو وراء خطفه ولكن في نهاية الحلقة نجد سوسن بدر مع أحمد فهيم يذهبون للخاطف وينتهي المشهد بترهيبهم بالسلاح.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.