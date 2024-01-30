كريستوفر نولان يحضر عرضًا خاصًا لمسلسل The Curse

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج الكبير كريستوفر نولان عن إعجابه بالمسلسل الجديد The Curse مشيدًا بفريق العمل، وأنه عمل لم يرى مثيل له على شاشة التليفزيون من قبل.

ووفق ديد لاين، جاءت تصريحات نولان خلال حضوره لعرض خاص للمسلسل الجديد، بحضور صناعه.

يأتي ذلك بعد تكريم جديد حصل عليه المخرج الكبير كريستوفر نولان، من جهة بارزة في مجال السينما في فرنسا، بعد حصده جائزة جولدن جلوب.

Honorary César

ووفق ديد لاين، الجائزة التي سيحصل عليها نولان، هي جائزة شرفية يطلق ليها اسم Honorary César أو جائزة قيصر الشرفية.

وأثنى المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما للمخرج زاك شنايدر من تأثير كبير على عالم صناعة افلام القصص المصورة، وافلام الخيال العلمي.

ووفق ديد لاين، تحدث نولان في حوار جديد عن رأيه في شنايدر، مؤكدًا أنه يرى للمخرج الذي ابتكر عالم dc، دورًا هامًا في إثراء أفلام القصص المصورة.

Oppenheimer

وخلال حديث جديد له لوسائل الاعلام الغربية، عبر المخرج الكبير كريستوفر نولان عن اعتزازه بفيلم Oppenheimer، بوصفه أنه أنجح الأعمال السينمائية التي صنعها في تاريخه.

ووفق ديد لاين، كان قد حصل نولان على ترشح كأفضل مخرج لفيلم درامي من جوائز جولدن جلوب هذا العام، مع ترشحه الفيلم ونجمه كيليان مورفي ايضا لجوائز جولدن جلوب.

وتقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، صناع فيلم Oppenheimer، سيتلقى التكريم الشرفي، في العاصمة الانجليزية لندن في تاريخ 14 فبراير المقبل، تقدرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة.

يأتي ذلك بعد أن رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة اخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.

ووفق ديد لاين، فإن نولان نفى وجود أي خطوات رسمية بشأن اختياره لاخراج الأجزاء القادمة من افلام جيمس بوند، وأنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين الشركة المنتجة.