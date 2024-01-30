انت الأن تتابع خبر أحلام مصدومة وتسخر من شائعات سرقتها بباريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت الفنانة الإماراتية أحلام، الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية، عن تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس.



وأبدت أحلام صدمتها من الشائعات المتداولة على وسائل الإعلام، والتي تصدرت على إثرها الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في منشور لها عبر منصة "إكس": سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني أنا ؟؟؟؟؟؟ أنا أصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين.. وعموماً الشنطة أبيها.. حلوين مية ألف يورو أسوي فيها شوبينغ في سويسرا. شكراً حبايبي احبكم خوفتوا أهلي علي مساكين طارت قلوبهم.



وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد ذكرت صباح الإثنين أن المطربة الإماراتية تقدمت بشكوى إلى الشرطة الفرنسية في الدائرة 16، كاشفة أنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقائبها من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل، وأن أحلام تركت حقيبتين عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، اختفتا.



وكانت أحلام قد شاركت في أسبوع الموضة في باريس، رفقة مجموعة من الفنانات العربيات، أبرزهن غادة عبد الرازق، وأمينة خليل، وميريام فارس.



يذكر أن أحلام تعرضت للسرقة عام 2016 في باريس، حينها أبلغت عن سرقة ساعة "رولكس" بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، بينما كانت تجلس على الشرفة في أحد المطاعم الفاخرة المطلة على برج إيفل، في ساحة ألما التي تعود للقرن السادس عشر .