انت الأن تتابع خبر إليانا تطلق أغنيتها الجديدة الشام بنكهة سورية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا Elyanna كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "الشام" عبر قناتها على يوتيوب، وهي من إنتاج شركة "Universal Arabic Music"، بالتزامن مع انطلاق جولتها الفنية في شمال أميركا.



وتظهر إليانا في الكليب بشكل محارب، حيث كشف مشهد رمزي يوضح الصراع بين الخير والشرّ. كما يمزج الكليب بين تصاميم إليانا ورقصة "الدبكة"، التي تعكس نشأتها، ويُظهر آلة المجوز انعكاسًا للموسيقى التي نشأت عليها.



وتعتبر أغنية "الشام" جزءًا من ألبوم إليانا الجديد، وتحتوي على أبيات شعرية مأخوذة من الأغنية الفولكلورية "خمرة الحب" للفنان الراحل صباح فخري، حيث تقدم تحولًا مرتبطًا بالثقافة والجذور الشرقية.



وشاركت Elyanna مقطعًا من الأغنية عبر حسابها على إنستغرام، وقالت: عيشه لا حب فيها.. جدول لا ماء في. وأوضحت أن اختيارها لاسم "الشام" للأغنية يعكس رغبتها في إلقاء الضوء على منطقة بلاد الشام كمصدر للثقافة والفن .