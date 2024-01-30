انت الأن تتابع خبر نوال الزغبي تتصدر الترند لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الترند عبر منصة "إكس" فور إعلانها عن أغنيتها الجديدة "بحكي عنك"، إذ حرص عدد من المتابعين على التعبير عن سعادتهم بقرب صدور جديدها، خاصة أنها تتأنّى دوماً باختيار الأعمال التي تقدمها لجمهورها.



وكشفت نوال عن البوستر الخاص بأغنيتها الجديدة التي ستصدرها، الخميس 1 فبراير(شباط).



وتعود نوال من خلال هذه الأغنية مجدداً إلى اللهجة المصرية، وتحديداً إلى اللون الرومانسي الذي ساعدها على تحقيق نجاحات متتالية على الساحة الفنية.



وتعاونت نوال في أغنية "بحكي عنك"، التي تنتجها شركة "Umusic"، مع الشاعر والملحن عمرو الشاذلي، والموزعين عمرو المصري وعمرو الشاذلي، أما الميكس وماسترنغ لعمرو الخضري.



وظهرت صاحبة أغنية "ما ندم عليك" وهي تحمل مظلة سوداء اللون تحتمي بها من المطر، وعلّقت: لما تسمع "بحكي عنك" مش "هتقدر يوم تغيب". ‏ترقبوا أغنية "بحكي عنك " يوم الخميس 1 فبراير على جميع المنصات الموسيقية.



واختارت نوال إطلالة من تصميم صادق ماجد، إذ ظهرت بفستان قصير باللون الأسود، من دون أكمام ومرصع بالكامل بأحجار الشوروفكسي.



واعتمدت إطلالة الشعر المبلول الذي اختاره مصفف الشعر فيكتور كيروز، والمكياج الهادئ بالألوان الترابية، الذي اعتمده جاك جرجيس وجاء ملائماً لأجواء الشتاء البارد .