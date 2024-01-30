انت الأن تتابع خبر رانيا يوسف تكشف طبيعة دورها بدماء العذارى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "دماء العذارى"، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، والعمل مكون من 10 حلقات.



وكشفت رانيا لوسائل إعلام مصرية عن دورها في "دماء العذارى"، مشيرة إلى أنها تجسد فيه شخصية راقصة اسمها "ريري" تتعرض ابنتها للعديد من الأزمات، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي ويناقش مشاكل الطالبات في الجامعات.



من جانب آخر، تنتظر الفنانة عرض مسلسل "وبقينا اتنين"، إذ تجسد شخصية امرأة تتعرض لصدمة نفسية بعد طلاقها، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.



وكانت رانيا قد تعرضت لوعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، ولكنها تعافت وخرجت من المستشفى.



وتعيش الفنانة رانيا حالة من النشاط الفني، إذ تنتظر عرض مسلسل "بقينا اتنين" المؤلف من 20 حلقة، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي حول الانفصال، وكل ما يترتب عليه من صدمات نفسية ومشكلات وتغييرات في نظام الحياة.



ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب رانيا يوسف، كل من: شريف منير، عمرو وهبة، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، نانسي هلال، ياسر الطوبجي وغيرهم، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.



كما تشارك في فيلم "كتف قانوني" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى "ماجدة" للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم .