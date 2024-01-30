انت الأن تتابع خبر أنجلينا جولي تورث إبنها مادوكس 116 مليون دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل اعلام أمريكية أن النجمة أنجلينا جولي قررت توريث إبنها مادوكس كل ثروتها البالغة 116 مليون دولار حصرياً .



وبحسب الوسائل الإعلامية فإن السبب في ذلك يرجع الى العلاقة السيئة بين إبنها وزوجها السابق براد بيت كما أن هناك ملاحقات قضائية بحقه.



مادوكس هو الإبن المفضل لأنجلينا جولي وهي مستاءة من العمل العنفي الذي قام به زوجها خلال رحلة عام 2016 حيث أمسك برأسها وبكتفيها فحاول مادوكس الدفاع عن والدته. تلك الحادثة قضت على علاقتهما وحذف مادوكس إسم والده من إسمه وأصبحت علاقة أنجلينا بإبنها مميزة لأنه دافع عنها. لكن براد بيت لا يوافق على قرارها بتوريث مادوكس فقط .