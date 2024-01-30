ننشر تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل ”حدوتة منسية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 11:27 صباحاً - انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة منسية" بخطف ابن أحمد فهيم وقام بتهديد سوسن بدر بمسئوليتها عن خطف الولد وتحديدًا بعد أن أمر الخاطف بمبلغ 250 ألف جنيه، وفي أحداث الحلقة الرابعة قررت سوسن بدر بيع أملاك زوجها من الميراث منها المصنع والفيلا وبلغت أبناءها بأنها ستعطي كل ذي حقه ومنها نوح الذي لم يعتبر شقيقهم وأبلغتهم أنه هاجر إلى إيطاليا.

وواصل" نوح " محمود حجازي حياته في دمياط بمصنع الحلويات الذي يملكه أحمد صيام ولكن ابنة أحمد صيام تكتشف أنه لديه خبرة في المحاسبة ويكشف لصيام أنه خريج تجارة إنجليزي وحاولت ابنة صيام اختباره في حسابات المصنع وقالت له أنها ستنقنع والدها لينتقل إلى قسم الحسابات بالمصنع، وحاول أحد العمال انقاذه من شر عامل بالمصنع اتهمه بالسرقة.

أما سوسن بدر أعطت لابناءها الميراث وأخذت مبلغ 250 ألف جنيه لعودة ابن أحمد فهيم المخطوف حيث ظهرت في الأحداث أن زوج المربية التي نالت مسؤلية الولد هو وراء خطفه ولكن في نهاية الحلقة نجد سوسن بدر مع أحمد فهيم يذهبون للخاطف وينتهي المشهد بترهيبهم بالسلاح.

مسلسل "حدوتة منسية" يعد أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، و العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.

"حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.