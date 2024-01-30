تعرف على تفاصيل حفل محمد عبده ضمن حفلات فبراير الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد عبده، لإحياء حفلات مهرجان "فبراير الكويت" يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

آخر ألبوم لمحمد عبده

وكان الفنان محمد عبده، قد طرح مؤخرًا ألبومه الأخير "يا عافية قومي"، من ألحان الموسيقار طلال وضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

نبذة عن محمد عبده

وكانت المسيرة الفنية لمحمد عبده بدأت عام 1961، وأبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدًا من مطربي الصف الأول فى الوطن العربي، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

نبذة عن حفلات فبراير الكويت

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.