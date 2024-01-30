انت الأن تتابع خبر فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها.. فيديو جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الفنانة فيفي عبده من النجمات اللذين يحرصون على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لهم، وهذا هو ما قد قامت به بالفعل خلال الساعات القليلة الماضيةـ فقد قامت بمشاركة متابعيها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقد نالت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

نشرت النجمة فيفي عبده فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ونالت إطلالاتها الجديدة على إعجاب متابعيها ومحبيها، ولهذا انهالت عليها التعليقات وكلمات الإعجاب الرقيقة التي أكدت على حب متابعيها لها، ومن أبرز هذه التعليقات: “بنحبك يا فنانة، رايقة دايما، خليكي فريش يا فيفي”.

أثارت فيفي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بمقطع فيديو جديد لها وهي ترقص على أغنية للفنانة سومة، وهي ترتدي ملابس شتوية جريئة، فقامت بارتداء بلوفر باللون اللبني، تميز بتصميمه المكشوف من منطقة الصدر.

فضلت فيفي أن تترك خصلات شعرها الطويلة منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية، كما أنها استعانت ببعض لمسات المكياج البسيط لتبرز من خلالها مدى جمال ورقة ملامحها، فاختارات اللون البينك للوجنتين وللشفاه، كما استخدمته أيضًا فوق العينين

كما اكملت إطلالتها بعقد بسيط بالرقبة، ولهذا نالت إطلالتها بالفعل على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتثبتت في إثارة حالة من الضجة على السوشيال ميديا.