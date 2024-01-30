نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "عادل مش عادل" في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "عادل مش عادل" للنجم أحمد الفيشاوي نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائية، وقد وصل مجموع إيراداته حتى إلى أكثر من 66 ألف جنيه واحتل المركز الخامس في شباك التذاكر.

تصدر فيلم “عادل مش عادل” منصة إكس

وفي سياق آخر تصدر اسم فيلم "عادل مش عادل" للنجم أحمد الفيشاوي تريند منصة أكس تويتر سابقًا لعدة أيام متتاليه، وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وأشاد به عدد من الجمهور وخاصة الكيمياء بين أحمد الفيشاوي وشيري عادل.

المؤتمر الصحفي لفيلم “عادل مش عادل”

وقد احتفل فريق عمل "فيلم عادل مش عادل" بعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم مؤخرًا بحضور أبطال العمل.

وكان من ضمن الحضور الفنان محمد رضوان، أحمد الفيشاوي، دينا، شيري عادل، والمخرج أحمد يسري، وقال مخرج العمل من خلال المؤتمر الصحفي أنه سعيد بالعمل مع الفيشاوي وتقديم عمل كوميدي.

نجوم فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيري عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.