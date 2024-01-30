نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل الفار يكشف تفاصيل وفاة ابنه بسبب المخدرات ودعم نجوم الفن له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان عادل الفارّ، خلال استضافته ببرنامج “واحد من الناس” أنه يحب لقب فنان، وكشف كواليس عن حياته الفنية، قائلًا: “أحب أن يطلق عليا لقب فنان لأنه شامل وأنا أغني وأقدم مونولوج”.

عادل الفار: فن المنولوج انتهي والناس مش عايزة تسمع وعايزة ترقص بس

وأشار عادل الفار إلى أن فن المونولوج يعتبر انتهي ولا يوجد جمهور يستمع له، مُضيفًا: "الكل عايز يرقص، ومنذ سنتين قدمت فقرة في فرح وقمت بالغناء ثم المونولوج ولكني وجدت عدم استماع أو اهتمام والكل يريد الرقص ومن هنا توقفت عن تقديم المونولوج".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، قائلًا:" هناك على الساحة حاليًا من الخامات الجيدة في فن المونولوج مجدي عيد وفيصل خورشيد وهما يقدمان المونولوج والغناء، ومثلي الأعلي في المونولوج فكري الجيزاوي وكان يهتم بأن يطرح مواضيع، وأنا حاليًاانتظر أي عرض تصوير أو تمثيل لإني توقفت عن المونولوج".



عادل الفار يكشف تفاصيل مرضه ووفاة ابنه

وتحدث الفنان عادل الفار عن أزمة مرضه:" في محنة مرضي لم يسأل عليا احد من الوسط الفني، والوحيد الذي قام بزيارتي المطرب خالد عجاج وسامح يسري، بينما مصطفى قمر ومحمد فؤاد مسألوش عليا واحنا جيل واحد ".

وأضاف قائلًا:" أزمة مرضي بالكبد بدأت إني وجدت نفسي لا أستطيع الكلام وفي شبه غيبوبة وذهبت إلى المستشفي والحمد لله عديت علي خير، وابني كتب وقتها أدعو إلى ابي بالشفاء ولكن بعدها بعام توفي ابني شادي وكانت صدمة كبيرة لي، وابني كان مريض وذهبت به إلى المستشفي وكنت زعلان منه لإنه كان يدخن ولا يسمع الكلام، واتصدمت بخبر وفاته ثاني يوم ولم يمكث بالمستشفي سوي يوم واحد، وبكيت بشدة عندما رأيته متوفيًا ولم أودعه وهو ابني الوحيد".

وتابع عن أزمة نجله قائلًا:" ابني ارتاح من الألم وللأسف كان مدمن مخدرات وندمت اني أعلنت كده، ولم أكن أستطيع أن أسيطر عليه وحاليا أدعو له بالرحمة، وأسرتي زعلت لما قلت إنه كان مدمن، ولكنهم تفهموا الأمر لإني كنت مصدوم ولا أشعر بنفسي وكانت أزمة كبيرة لإنه تم القبض عليه وتم تحرير قضايا وهو في سن ٣٥ سنة ولكنه توفي ".

