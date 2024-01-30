عادل الفار يكشف عن تفاصيل أزمته مع فيفي عبده وكواليس التعاون مع أحمد آدم

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان عادل الفار، عن كواليس حياته الشخصية، لافتًا أنه كان يعمل في شركة الكهرباء، وأنه من أهل السيدة زينب، وتحدث عن أزمته مع الفنانة فيفي عبده وكواليس عمله مع النجم ياسر جلال.



وقال عادل الفار، في تصريحاته لبرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: " أنا في الأصل موظف في شركة الكهرباء والناس كانت بتحبني وحاليًا المعاش اللي بخده من الكهرباء هو ما أعيش به الآن، وعلاقتي جيدة بالجميع، وأنا من أهل السيدة زينب وعلاقتي جميلة بكل الناس".

عادل الفار يتحدث عن علاقته بزوجته وابنته

وأضاف: "بنتي ايمان قريبة لقلبي وهي دكتورة ومسافرة أمريكا وأعاني من غيابها وأشعر بالوحدة لفراقها وأعيش حاليًا في غرفتها، وزوجها إنسان محترم وبيسأل عليا وبيطمن على صحتي".

وتحدث عن زوجته، قائلًا:" زوجة مخلصة وأصيلة وتقف بجانبي وأنا دائمًا في أمس الحاجة إليها وأنا كنت شقي جدًا وأنا صغير والآن بصلي وبدعي ربنا يسماحني، وأحبها جدًا وغلطت في حقها كتير وقلت لها سامحيني وسامحتني وكنت عايز أغيظ مراتي مرة وقلتلها ساخرًا هتجوز هيفاء وهبي".

عادل الفار يكشف كواليس زواجه للمرة الثانية

وتابع قائلًا:" تزوجت مرة ثانية وكان خالد عجاج عامل حفلة في رأس السنة وغنيت بالحفلة ووجدت سيدة تكلمني وقالتلي أنا معجبة بيك ووجدتها مصممة علي الزواج مني وتزوجنا في السر وقعدت معايا ست شهور".

عادل الفار يكشف سر أزمته مع فيفي عبده بسبب مونولوج عن الراقصات

وقال الفنان عادل الفار عن أزمته مع فيفي عبده:" كنت أقدم مونولوج عن الراقصات ولقيتها زعلت وعملت محضر واتهمتني أنني اسخر منها والقاضي قال أن هذا فن وليس سخرية، وفي احدي الحفلات كنت معاها في نفس الفندق، قامت بالخناق معي والتعدي عليا لفظيًا، وفي احدي اللقاءات التليفزيونية وجدتها تقول أنا سأذهب إلى البيت لتعزيته في ابنه، وسامحتها وقالت له سامحني وأنا لم أكن أقصدها، وأنا لا أقلد أحد وأقدم شخصيات في إطار فن المونولوج".

وأضاف قائلًا:" فيلم هيستريا مع احمد زكي هو أول عمل فني، وقابلته لأول مرة وهو كان بيحبني وقمت بتصوير مشهد معه وهو كان مطرب وأثناء التصوير قال لي المخرج اخبطه كده ثم قام المايسترو بطردهما، وعندما حاولت أخبطه زعل وغضب ووقف التصوير وبعد ساعة عاد مرة أخرى، ولمسته بالراحة ولكنه أوقف التصوير وقالي انت كنت صح وقالي متزعلش".

عادل الفار يكشف كواليس التعاون مع أحمد آدم وياسر جلال:

وتابع قائلًا:" قدمت مع أحمد آدم عملين وكان في موقف في فيلم "شجيع السيما “ وكلموني بالليل تيجي بكره التصوير، وبالفعل ذهبت وعملت مشهد كان بسيط ولكني بطريقتي حولته إلى مشهد مهم”.

وأختتم كلامه قائلًا: "آخر عمل قدمته مع ياسر جلال بمسلسل الفتوة واحب ياسر جلال جدا ومن وقتها لم يعرض عليا أي عمل فني، وياسر جلال اتكلم عليا بشكل محترم، وحاليًا ما بيسألش عليا في الوسط الفني غير خالد عجاج وسامح يسري وغير كده ماحدش بيسأل عليا".