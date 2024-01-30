رمضان 2024.. تعرف على تفاصيل شخصيات مسلسل "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل طاقم عمل مسلسل "بيت الرفاعي" تصوير الأحداث المتبقية لهم على قدم وساق، للانتهاء منه، وعرضه خلال موسم رمضان المبارك وذلك بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.



ما هى تفاصيل الشخصيات داخل أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"؟



يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

قصة مسلسل “بيت الرفاعي”



ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أمير كرارة





يذكر أن أمير كرارة، شارك في رمضان الماضي بمسلسل “سوق الكانتو” من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في البطولة مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.



أحداث مسلسل “سوق الكانتو”



ودارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.