انت الأن تتابع خبر سرقة المطربة أحلام في باريس للمرة الثانية.. خسائر تتجاوز 100 ألف يورو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت المطربة أحلام للسرقة في باريس للمرة الثانية، وذلك أثناء تواجدها لحضور أسبوع الموضة بباريس، وقد أثار ذلك حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، وبدأ محبيها ومتابعيها يبحثون عن تفاصيل هذه الواقعة، من أجل الاطمئنان عليها، ولهذا سوف نقدم لكم اليوم عبر موقع “محتوى بلس” كافة تفاصيل واقعة السرقة.

سرقة المطربة أحلام في باريس للمرة الثانية