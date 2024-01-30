انت الأن تتابع خبر سرقة المطربة أحلام في باريس للمرة الثانية.. خسائر تتجاوز 100 ألف يورو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعرضت المطربة أحلام للسرقة في باريس للمرة الثانية، وذلك أثناء تواجدها لحضور أسبوع الموضة بباريس، وقد أثار ذلك حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، وبدأ محبيها ومتابعيها يبحثون عن تفاصيل هذه الواقعة، من أجل الاطمئنان عليها، ولهذا سوف نقدم لكم اليوم عبر موقع “محتوى بلس” كافة تفاصيل واقعة السرقة.
سرقة المطربة أحلام في باريس للمرة الثانية
- تعرضت المطربة أحلام للسرقة أثناء حضورها أسبوع الموضة بباريس، وتعد هذه المرة هي الثانية من نوعها، وبالفعل تقدمت أحلام ببلاغ رسمي للشرطة الفرنسية، وقد أكدت فيه بأنها قد فقد مقتنيات تقدر قيمتها بـ 100 ألف يورو، فقد اختفت حقائبها من أمام منزلها التي كانت تسكن فيه خلال حضورها أسبوع الموضة بباريس، وبالتحديد بمنطقة باسي المطلة على برج إيفل، وقد أشار موقع العربية على أن واقعة السرقة كانت يوم الجمعة الماضية.
- من الجدير بالذكر أن واقعة السرقة ليست الأولى من نوعها، فقد تعرضت أحلام من قبل للسرقة في باريس، فالمرة الأولى كانت عام 2016، وفي ذلك الوقت تم سرقة منها ساعة “رولكس” تقدر قيمتها بـ 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، وذلك عندما كانت تجلس بشرفة أحد المطاعم المعروفة، من بعد قيامها بوضع حقيبتها بجانبها ولم تنتبه لها، وفي ذلك الوقت تعرضت بالفعل للسرقة في المرة الأولى.
- أثارت واقعة السرقة هذه حالة من الجدل والحزن بين العديد من محبين أحلام، خاصة وأن هذه المرة ليست الأولى من نوعها، ومازال يتابعون كافة تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل الاطمئنان على نجمتهم المفضلة.