انت الأن تتابع خبر زواج أحمد سعد من فنانة شابة شهيرة.. نكشف عن مفاجأة تخطيطه لفرحه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على السوشيال ميديا خبر زواج أحمد سعد من فنانة شابة شهيرة، وهو يعيش معها في الوقت الحالي قصة حب كبيرة، ولكنه لا يريد أن يعلن عن كل التفاصيل الخاصة بها في الوقت الحالي، ويفكر بشكل جدى في الزواج منها في الفترة المقبلة.

زواج أحمد سعد من فنانة شابة شهيرة

وقام العديد من الأشخاص المقربين منه بالكشف عن تفاصيل زواج أحمد سعد من فنانة شابة شهيرة، ولكنه في الوقت الحالي ينتظر قليلاً ليتعرفوا على بعضهم البعض بشكل خاص أن تعارفهما كان من أسابيع قليلة فهو يريد أن يحصلوا على الوقت الكافي للتعرف.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وفي وقت سابق انتشرت الكثير من الأخبار حول طلاق الفنان أحمد سعد وعلياء بسوني بناءاً على رغبته، وهي التي انتقدت التصرفات الذي يقوم بها ونتج عنها خراب بيتهم، وأشارت إلى أن قيامها بالتضحية في عدد كبير من الأمور حتى تستمر حياتهم ويصبح بيتهم سعيد ومستقر.

أحمد سعد