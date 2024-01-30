انت الأن تتابع خبر مايا دياب بالشعر الأسود بدلًا من الأشقر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت النجمة مايا دياب محبيها بتغيير كبير في شكلها بعد تحويل شعرها الأشقر الى اللون الأسود الغامق.



وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها على "إنستغرام" بمقطع فيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة "قولي"، وبدت بكامل أناقتها بفستان طويل وضيق، مع تسريحة شعر جديدة اعتمدت فيها اللون الأسود وتركت شعرها الناعم ينسدل على كتفيها.

من جهة ثانية، أكدت مايا خلال لقائها ضمن برنامج Aghani Aghani قبولها ارتداء الفساتين الخاصة بها أكثر من مرة، بالقول: "لا أكترث لآراء من يطالبونني بارتداء القطعة مرة واحدة"، وأضافت: "أنا من النوع اللي بلبس الفستان مرتين ومش عيب وخاصة لما أكون بحبه ولايق عليّ بس المشكلة إن السوشيال ميديا والصحافة بيكتبوا إني لبست الفستان مرتين، أنا اللي اشتريت الفستان وممكن ألبسه 100 مرة".



كما أكدت مايا دياب أنها لا تتدخل في حياة ابنتها الوحيدة "كاي" ولا تفرض عليها رأيها إذ قالت: "ابنتي حرة في اختياراتها ولا أفرض عليها رأيي إطلاقاً".