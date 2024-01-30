سلمى أبو ضيف تناقش العنف ضد الفتيات من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة سلمى أبو ضيف مؤخرًا مسلسل جديد بعنوان "أعلى نسبة مشاهدة" تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا.



مشاركة سلمى أبو ضيف في مسلسل “زينهم”



يشار أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل " زينهم" والذي يعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على، ياسر عزت.

قصة مسلسل “زينهم”

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.