نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء فوزي زوجة عمرو سعد تحتفل بإصدار كتابها الأول "كلمة ونص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت دكتور شيماء فوزي، الحاصلة على دكتوراة في إدارة الأعمال والموارد البشرية بحفل توقيع كتابها الذي يحمل اسم "كلمة ونص" في جناح حابي خلال فعاليات معرض الكتاب.

وتواجدت اليوم لتوقيع نسخة من الكتاب بحضور عدد كبير من محبيها ويعتبر الكتاب ضم لجميع مقالاتها في عالم التنمية المستدامة والاقتصاد.

وفي سياق آخر، تواجدت دكتور شيماء فوزي، برفقة زوجها النجم عمرو سعد مؤخرا في حفل جوي أورد بالسعودية.

زوجه عمرو سعد

وتحدثت عن دعم عمرو سعد لها، قائلة في بيان صحفي لها: "هو فنان بروح ثقافية، ومهتم بشكل كبير ومنخرط في الشأن الثقافي العربي.. ولا تتوقف مساندة عند التشجيع وكلمات الدعم فقط، بل أن جميع المقالات التي كتبتها طوال مسيرتي قرأها وأبدى رأيه فيها".

عمرو سعد يستأنف تصوير فيلم الغربان

وفي سياق آخر ويواصل النجم عمرو سعد، حاليا تصوير فيلم "الغربان" وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج شركة «مقام» سيف عريبي وشركة pcc تامر نصر.

عمرو سعد وزوجته

عمرو سعد خارج سباق رمضان المقبل





ويذكر أن كان عمرو سعد قد أعلن عن عدم مشاركته في الموسم الرمضاني القادم وسيشارك في موسم رمضان 2025، وذلك بعدما قام بتقديم 3 أعمال متتالية في مواسم رمضان الماضية، كاشفًا عن أنه يستعد حاليًا لتحضير لعمل درامي ضخم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر قنوات mbc.

وقام عمرو سعد بنشر صورة تجمعه بالمنتج أنور الصباح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وعلق: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024 ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية.

وتابع الفنان عمرو سعد: إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

آخر أعمال عمرو سعد الدرامية

وجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد كان مشاركته في رمضان الماضي 2023، بمسلسل الأجهر، الذي ضم عدد من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبد الجليل، وعارفة عبد الرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

وكانت تدور أحداث مسلسل الأجهر في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.