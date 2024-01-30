نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رزان جمال تنضم لقائمة أبطال فيلم "أسد أسود" مع محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك النجمة اللبنانية رزان جمال، حاليًا في فيلم “أسد أسود” أمام محمد رمضان، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، وتعد هذه المرة الأولى لها في تقديم البطولة بالسينما المصرية.



قصة فيلم أسد أسود



يتناول فيلم أسد أسود فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، والأحداث تدور في عام 1280 ميلادية، في حقبة المماليك.

أبطال فيلم أسد أسود

وفيلم أسد أسود بطولة، عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، وتأليف وإخراج محمد دياب.

أماكن تصوير فيلم أسد أسود



ويبدأ محمد رمضان تصوير أولى مشاهد العمل في الفيوم خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يستكمل باقي مشاهد العمل في المملكة العربية السعودية، ليكون أول من يصور عمل فني فى مدينة نيوم.

ما هي آخر أعمال الفنانة رزان جمال؟



وشاركت الفنانة رزان جمال، مؤخرًا في فيلم "كيرة والجن"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات، وهو بطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، هدى المفتي، سيد رجب، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

آخر أعمالها الدرامية



أما في الدراما التليفزيونية فقدمت رزان جمال في هذا العام 2023، أكثر من عمل درامي منهم مسلسل "تغيير جو" من بطولة النجمة منة شلبي وتأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وأيضًا شاركت في مسلسل "الثمن" من تأليف دانيال حبيب وإخراج فكرت القاضي وهو من بطولة: باسل الخياط ونيكولا معوض وسارة أبي كنعان.