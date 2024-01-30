نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنت بغلط بسببها..منى زكي تشيد بأداء شيرين رضا بفيلم "رحلة 404" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت منى زكي ضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس، لتتحدث عن نجاحها بفيلم "رحلة 404" والذي تم عرضه بجميع دور العرض منذ فترة.



منى زكي عن شيرين رضا:" بتجيب مصارين الشخصية من أول مرة



وأشادت منى زكي بقوة أداء شيرين رضا بالفيلم قائلة:"مشاهدي مع شيرين رضا كنت بغلط فيها أكثر منها بكتير، من كتر ما أنا مبهورة بأدائها وتمثيلها.. كانت مشاهد صعبة لأنها حد بيجيب مصارين الشخصية من أول لحظة".



سبب تأخر طرح فيلم "رحلة 404"



وتحدثت منى زكي عن سبب تأخير فيلم "رحلة 404" قائلة:"أستاذ هاني اللي جابلي الورق وانا أما قريت شوفت الكتابة الحلوة وبقيت اقول اي الشخصيات دي واي الفلسفة اللي ورا الحدوتة المحكية واي الشعور اللي بيحصلي كل أما اقرأ السيناريو مخي كان بيقعد يفكر كتير، والكلام ده كان في 2013 وكنا متحمسين جدا نشتغل بس انا حملت في ابني الثاني ومن هنا بدأت صعوبات الفيلم وكل منتج كان بيعجب بيه بس بيقول مش هقدر أنتجه وقعدنا سنين كدة".



أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث الفيلم حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

نجوم فيلم رحلة 404



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.



فكرة تقديم شكل جديد لـ أغنية يا رايحين للنبي نهاية تتر فيلم "رحلة 404"



وتعود فكرة إستخدام أغنية "يا رايحين للنبي" للمخرج هاني خليفة والكاتب محمد رجاء خاصةً وإنها متماشية مع الأحداث الأخيرة من الفيلم، ثم تم التواصل مع كريم جابر الوايلي لتقديم رؤية جديدة لها ودمجها مع قصيدة "راحتي يا أخوتي في خلوتي" لرابعة العدوية، فتحمس على الفور لتقديمها بطريقة توزيع مختلفة محافظا على تواجد صوت النجمة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.